Rehvivahetus hakkab tuure koguma

Katrin Tammoja Kudjapel tegutsevast Apex OÜ töökojast ütles, et veidi on rehvivahetamist juba ette tulnud. “Mõned panevad varakult teiste velgede peale rehvid valmis, et need lumisemal hommikul kohe autole alla panna,” tõi Tammoja näite, et talirehvide hooaja algus pole mägede taga.