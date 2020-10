Andres Reinart kannatanute silmis halastust ei vääri

"Kas see teeb tema teo olematuks?" küsis 11. jaanuari õnnetusest eluga pääsenud Merli Männasalu.

Kuressaare kohtumaja saal on neljapäeva hommikul rahvarohke. Kannatanud – jaanuarikuises õnnetuses naise ja pisitütre kaotanud Ott Oll, õest ja emast ilma jäänud Merli, kes kaotas ka oma tervise ja saab valuvaigistitest abi. Kohtunik Rajar Miller, prokurör Rainer Amur, ajakirjanikud Saaremaalt ja Tallinnast.

Rauduskäsi tuuakse kohtusaali Andres Reinart. Kaitseadvokaat Anu Toomemägi läheb tema juurde ja vestleb põgusalt.

Prokurör Amuri avakõnet ei suuda Ott Oll kuulata ja lahkub saalist. Prokurör mõistab ja rõhutab, et kannatanud võivad saalist lahkuda, kui ei soovi kuulata detailseid kirjeldusi.

Mida tähendab mõrv?

"Paljud mõtlevad, et mida tähendab mõrv. Et see tähendab ettekavatsetud tapmist. Inimene kodus mõtleb, punub skeemi, läheb ja viib ellu. See on üldine arusaam mõrvast, mis tuleneb tavaliselt filmidest. Andres Reinart ei läinud ju autosse istudes kedagi tapma. See on see, kuidas inimesed mõtlevad.

Aga õigus kui selline, mis sünnib siinsamas kohtusaalis, muutub ajas. Tegelik elu kohtusaalis, juuramaailmas on palju detailsem kui see, mis on üldine tavaarusaam," räägib Rainer Amur sellest, miks ta otsustas Andres Reinartit süüdistada mõrvas.

RINGKONNAPROKURÖR Rainer Amur kohtumajas avakõnet pidamas. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Reinart kinnitab, et süüdistus on talle arusaadav ja tunnistab end osaliselt süüdi. Jah, liikluseeskirja rikkumises, aga mitte tahtlikus tapmises.

Rainer Amur meenutab, et enne Saaremaale tööle tulekut töötas ta aastaid Tallinnas liiklusprokurörina ja liiklussüüteod paragrahvi 422 järgi olid talle vägagi tuttavad: "Olen selle järgi korduvalt ja korduvalt süüdistusi esitanud."

Ka ühe 2015. aasta maikuise juhtumi puhul ei mõelnud ta midagi muud, kui et süüdistus tuleb esitada 422 järgi.

Alkoholijoobes meesterahvas kihutas Tallinna–Narva maanteel Audiga ligi 200 km/tunnis tagant sisse Opelile. Hukkus kuuvanune beebi.

"Käitusin ka siis samamoodi nagu varem, esitasin süüdistuse karistusseadustiku paragrahvi 422 järgi. Meesterahvas mõisteti selle järgi süüdi."

Kui otsus oli jõustunud, pöördus Amuri poole üks kohtunik ja ütles: "Liiklusprokurör, te võiksite mõelda laiemalt. Võiksite kaaluda teatud tingimuste esinemisel esitada süüdistus isikuvastases kuriteos." "Sain õppetunni ja panin endale kõrva taha. See jäi mulle meelde," ütleb Amur.

Suhtumise vahe

Prokurör hakkas mõtlema, mis siis eristab paragrahve 422 ja 113 (tahtlik tapmine) ja leidis, et tegelikult ongi see süüdistatava suhtumine oma teo tagajärge.

Prokurör Amur rääkis, et ka Andres Reinart sai 11. jaanuaril Kuressaare–Kuivastu maanteel kihutades aru sellest, et kui kellelegi otsa sõidab, võib ta põhjustada mis iganes tagajärgi.

"Andres Reinart ei vähendanud kiirust, tal oli ükskõik tagajärjest. Tuleb, mis tuleb. Ta ei teinud mitte mingisuguseid samme, et maandada riski, mida tema käitumine toob. See on põhjus, miks saatsin süüdistuse kohtusse mõrvana, mitte liiklusõnnetuse põhjustamisena."