Augud turuhoonesse? Ei mingil juhul, keelab muinsuskaitse

Oktoobri alguses kirjutasime Saarte Hääles, et vallaarhitekt Mark Grimitlihti visioon tulevasest turuhoonest meenutab auklikku juustu. “See ei ole provokatsioon,” kinnitas ta Saarte Hääles ja avaldas, et vald soovib projekteerijatelt raamidest välja mõtlemist.

“Vallaarhitekti poolt oma visioone ette joonistada ei ole eetiline, seda enam, et see näeb välja ebaprofessionaalne,” hindas aga muinsuskaitsja ja kunstiakadeemia õppejõud Lilian Hansar .

Põhjaliku ümberehitamise küsimuses oli muinsuskaitseamet selleks ajaks vallale juba ei öelnud. Siiski lootsid vallavalitsuse ametnikud, et kui küsida muinsuskaitselt uuesti, õnnestub mõningad muudatused välja kaubelda.

Ametnike keeles rääkides: “Hoonele sooviti lisada kaasaegse arhitektuurikeelega lisandusi, mis aitaksid hoone ilmet esteetiliselt siduda uue funktsiooniga. Samuti on säilinud soov lammutada hoonel kõik olemasolevad, 1980. aastatel teadusliku restaureerimise meetodil rajatud sisekonstruktsioonid – vahelaed ja siseseinad.”

Muinsuskaitseameti Saaremaa inspektor Keidi Saks teatas aga sel nädalal vallavalitsusele, et hoone välisilme omab väärtust, mistõttu tuleb seda hoida. Samuti on amet seisukohal, et hoone plaanilahenduse täielik muutmine ja raudbetoonvahelagede lammutamine pole põhjendatud.