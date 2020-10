Avalik huvi võib olla kaalukam kui kogukonna liikmete vastuseis

Marili Niits FOTO: Saarte Hääl

“Diskrimineeriva otsusega oleks tegu siis, kui vald oleks projekteerimistingimuste andmisest keeldumisel lähtunud kohaliku kogukonna vastuseisust.

Kõnealusel juhul ei pidanud vald sisuliselt kaalutlusotsust tegema ega seetõttu projekteerimistingimuste andmisest keeldumisel kohalike elanike vastuseisu arvestama. Tulevikku silmas pidades on oluline, et vald kaalutlusotsuste tegemisel kaaluks erinevaid huve, sh avalikke huve, ning leiaks nende vahel tasakaalu.

Mõnel juhul võib avalik huvi olla kaalukam kui kogukonna liikmete erahuvidest lähtuv vastuseis. Ka paljude inimeste allkirjadega väljendatud seisukoht ei ole tingimata avalik huvi ega isegi mitte kogukonna huvi.

Avalikust huvist lähtuvalt võivad olla vajalikud ka sellised ehitised, mis ei pruugi läheduses elavatele inimestele meeldida. Vastasel juhul ei olekski võimalik ühiskonnale vajalikke otsuseid teha ega vajalikke hooneid ehitada.”

Väljavõte õiguskantsler Ülle Madise seisukohast “Märjamaa alevisse erihooldekodu rajamine”

AS Hoolekandeteenused on läbi aegade kaalunud erinevaid asukohti Kuressaares. Vaadates vallale kuuluvaid kinnistuid, siis Sirge tänav ühe võimaliku asukohana leiti just valla ja asutuse koostöös pärast erinevate võimaluste kaalumist.

Ekslik on väide, et kogukonnaga ei ole sel korral arvestatud või neid ei ole kuulatud. Projekteerimistingimuste menetluse ajal said kõik avaldada arvamust ja teha ettepanekuid.

Paraku puudutasid väga vähesed ettepanekud projekteerimistingimusi ja sisuliste ettepanekutega arvestati. Näiteks soovisid piirkonna elanikud, et maja ümber ei oleks piirdeaeda, KOV viis selle muudatuse sisse. Valla jaoks on oluline see, et Sõmera Kodu Saaremaa taustaga elanikud saaksid jääda elama kodusaarele, headesse elutingimustesse.

Haldusmenetluse seaduse alusel on avaliku arutelu läbiviimine projekteerimistingimuste väljastamise menetluse kohustuslik osa. Antud juhul toimus Sirge tänava ja Lehe tänava avalik arutelu 18.06.20 Kuressaare kultuurikeskuses.

Lisaks üldisele avalikule teavitusele ajalehes Meie Maa ja Saaremaa Teatajas 3.06.20 saadeti sihitud kutsed ettepanekute tegijaile ja korteriühistute juhatustele.