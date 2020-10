Süüdimatu ja ohtlik?

Nende seas ei olnud ühtegi psüühilise erivajadusega inimest, ometi ei kirjuta me liiklusrikkujate kohta vaenukirjasid ega taha valida, millises linnaosas nad võiksid elada.

Nii kihutajate kui ka purjus peaga sõitjate puhul on selge, et nad on reaalne oht meie lastele nii kooliteel kui ka linnas liikudes. Ometi ei räägita nendest mitmest tuhandest ohtlikust inimesest, vaid võetakse sihikule 24 erivajadusega inimest, kellest ükski ei tarbi alkoholi ega ole oma senise elu jooksul ohtlikult käitunud.