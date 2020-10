Valjala kool saab energiatõhusamaks

Valjala osavallakogu esimees Kaido Kaasik ütles, et kooli renoveerimine on sees nii endise Valjala valla arengukavas kui ka Saaremaa valla ühinemislepingu investeeringuid käsitlevas lisas. Ta märkis, et tänu renoveerimisprojektile peaks koolihoone muutuma energiasäästlikumaks, lisaks saab ka kooli võimla oma kauaoodatud remondi.