Juurte juurde: Anna Maria Lember kutsub Kihnu

Paljud Saarte Hääle lugejad teavad Ellen Õnnist. Tema on Anna Maria vanaema, Kihnust pärit. Elleni isa Theodor Saar, koduloouurija ja õpetaja, on Kihnus tänaseni väga austatud mees, suisa nii tähtis, et sel suvel avati tema kodutalu Kaerametsa väravas mälestuskivi. Anna Maria ütleb, et Kihnu juured on hinges nii tugevad, et saarelt lahkumine toob pisarad silmi. "Nüüd ma muidugi nii väga enam ei nuta, sest ma ju elan seal ning lahkudes tean, et tulen õnneks peagi tagasi," lisab ta.