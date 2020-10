Vaimse tervise õed: koroonaoht tekitab inimestes ärevust ja hirmu

2017. aasta maist, mil Kuressaare haigla hakkas korraldama vaimse tervise õe vastuvõtte, on seda võimalust kasutanud 106 patsienti – 56 meest ja 50 naist.

“Võime oma praktikas kinnitada, et koroonaviirus ja kevadine eriolukord on tekitanud inimestes ärevust ja hirmu rohkem, kui seda on tavaolukorras ette tulnud,” tõdes Jasner.