Tõde on see, et nende kodu lugu sai alguse just nimelt ajalehest. Pealkirja mõistmiseks tuleb meenutada 2016. aasta jaanikuud. Saarlaste päevaleht Saarte Hääl oli oma kümne tegutsemisaasta puhul lõpetamas järjekordset lehetellimiskampaaniat ja auhinnaks oli ei rohkem ega vähem kui tükike Saaremaad – koostöös LVM Kinnisvaraga väljavalitud krunt tollases Pihtla vallas Mustla külas. Juhuse, loosiõnne või saatuse tahtel võitis selle Kristel Hallik.