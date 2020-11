Perearst: mehed, tulge tervisekontrolli!

“Meeste suhtumine oma tervisesse on erinev – leidub neid, kes on harjunud kord aastas kontrollis käima, mõni teine aga saabub arsti juures alles viimases hädas,” tõdes dr Tiina Tarkin.

Dr Tarkini sõnul on terviseteadlike meeste hulgas, kes regulaarselt tervisekontrollis käivad, nii keskealisi kui ka eakaid mehi.

Sel kevadel jäi paljudel meestel koroonalaine ja eriolukorra tõttu kontrollis käimata – seda rohkem on neid, kes teevad seda praegu.

Dr Tarkini sõnul on soovitused, kuidas tervem püsida, lihtsad: toitu tervislikult, liigu rohkem, ära tarbi alkoholi, ära suitseta. Paraku on tal tulnud üsna sageli juhtida oma meespatsientide tähelepanu nende liiga suurele kehakaalule ja kahjulikele harjumustele.

“Iseasi on see, kas nii vanaks elanud inimene oma harjumusi muutma hakkab,” tõdes perearst. “Millestki loobumist peetakse ju raskeks.”

Tiina Tarkini sõnul on väga oluline, et mehed osaleksid jämesoolevähi sõeluuringul. “Teeme ka ise selle nimel tööd – helistame ja kutsume,” rääkis Tarkin. “ Neid, kes keelduvad, on väga üksikuid.”