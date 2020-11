Võrkpalliklubi mängib kodumängud tühjale saalile

“Olukord Saaremaal on küll rahulik, kuid meile on oluline meie kodusaare inimeste tervis ja püüame omalt poolt teha kõik selleks, et Saaremaal jääks olukord rahulikuks,” teatas võrkpalliklubi sotsiaalmeedias. Otsus tehti pärast konsulteerimist Saaremaa vallavalitsuse ja terviseametiga.