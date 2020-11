Kallista puud ja viska palli – isemoodi isadepäev

Aasta 2020 sügis, novembri algus. Ilmad on üllatavalt soojad. Maailmas tegutseb kevadel külla tulnud kutsumata külaline koroona. Tema kohalolek piirab suhtlemist, koosviibimisi ja -tegemisi. Kõik see mõjutab ka koolide ja lasteaedade argipäeva. Lasteaia ülesanne on olla pere ja kodu toetaja lapse arendamisel ja kasvamisel. Selleks, et saaks toetada, on vaja koostööd. Selleks, et luua suhteid, on vaja ühiseid ettevõtmisi.