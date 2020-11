SEPA ja PIKK tänav muutusid ühesuunalisteks

Pikk tänav. Foto on illustratiivne.

Kuressaare linnas on kaks tänavat muutunud ühesuunaliseks: Sepa tänav kogupikkuses ja Pikk tänav Turu–Tolli lõigul. "Põhiline põhjus, miks Sepa tänav ühesuunaliseks muudeti, oli, et tänav on kitsas ja Sepa 6 kortermaja ees pargivad autod," selgitas Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek Koppel.