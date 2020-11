Kuressaare politseijaoskond tunnustas häid töötajaid

“2020. aasta on seoses koroonaviirusega olnud kindlasti meile kõigile varasematest aastatest oluliselt erinev ning ka Kuressaare jaoskonna meeskonnal tuli kokku puutuda paljude uute tööülesannetega,” ütles Kuressaare jaoskonna juht Rainer Antsaar.

“Usun, et meie meeskond on uutes oludes hästi hakkama saanud. Hoidkem üksteist ja pingutame üheskoos, et peatada viiruse levikut.”