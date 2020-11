"Ta on loonud Johanna Lundbergi Facebooki konto, mida ta ise peab, sest tegelikult ei ole tal Johanna Lundbergi nimelist naist ega ka kaksikuid Rootsis. Seda kontot haldab ta ise," ütles üks Tamme ohvritest, ettevõtja Peeter Annion Saarte Häälele.

Annion räägib, et kelm suudab endast jätta nii usaldusväärse ja positiivse mulje, et nende 1,5 aasta pikkuse suhtlemise käigus ei tekkinud tal isegi kahtlust, et tegu võiks olla petisega.