Kaitseliit sai oma kodu

Eile keskpäeval lõikavas tuules avatud Kaitseliidu Saaremaa staabi- ja tagalakeskus on malevapealiku kolonelleitnant Gunnar Havi sõnul ehitatud täpselt selline nagu saarlastel vaja. 5,5 miljonit maksma läinud ehitis on küll tüüpprojekt, kuid Havi sõnul tehti vajadusel jooksvalt täiendusi.

Kalevi ja Ringtee tänava vahelisele tühermaale kerkis betoonehitis Havi sõnutsi täiesti nullist. “See maja on järgmisteks aastakümneteks,” lausus malevapealik justkui vastukaaluks sellele, et Kaitseliidule oma kodu leidmisest on räägitud samuti vähemalt paar aastakümmet.

Maja ajalukku saab juba kirjutada peatüki, et see on üks Saaremaa suuremaid ehitisi, mis valmis koroonaaja kiuste. Ehitajatel oli olemas eriluba, et kevadel karantiinis olnud saarel tööl käia.

Hoone avamiseks lõigati sümboolne köis tääkidega läbi. “Maleva kodu on valmis ning nüüd alustatakse vaikselt kolimisega,” ütles Gunnar Havi, tutvustades hoonet, mis oma asukate ootel.

GUNNAR HAVI näitab, et koridori seintel on spetsiaalsed klapplauad relvade puhastamiseks. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Alumisel korrusel on 50-meetrine lasketiir, õppeklassid, mille suurust saab vaheseintega muuta, söökla-ruum. Samuti ruumid naiskodukaitsele, noorkotkastele ja kodutütardele ning maakonnas asuvate malevkondade esindajatele, kui need linnas töötamise kohta peaksid vajama. Veel võib sellelt korruselt leida jõusaali ja suure sauna.

Kui enamasti saab alumisel korrusel vabalt liikuda, siis majandusruumide osa on Havi sõnul n-ö punane ala, kuhu niisama lihtsalt ei pääse. Seal asuvad näiteks relvaruumid ja laod. Koridori seintel on spetsiaalsed klapplauad relvade puhastamiseks. Alumisel korrusel on ka töökojad maleva autopargile. Maja ülemisel korrusel toonitas Gunnar Havi 40-kohalise majutuskompleksi vajalikkust. Kasarmutüüpi ruumides on naridena ühes 16 ja teises 24 voodikohta. Seni on mandrilt tulnud külalised vahel pidanud leppima ka Väljaku tänaval staabihoones põrandal madratsil magamisega. Nüüd saab külaliselt viisakalt vooditesse magama panna.