Maria Faust võitis viienda Taani Grammy

"Auhindade saamine on raske asi. Peab olema tänulik igasugu tähelepanu eest. Pole palju neid, kes saavad olla Bob Dylanid," ütles Faust. Seda meeldivam on tema sõnul teada, et proffidest koosnev žürii, kes autorit teadmata on läbi kuulanud 300 teost, pidas vajalikuks just tema muusikat esile tõsta ja kohe mitmes kategoorias.