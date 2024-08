MUHU UUDISSED Vielgid kiirem kut muedu

Ja pühabe pääva oo Liiva kirgu esise haljasala pial (neh sial uhke lillepiendra ja puust pättide juures umbest) jälle Muhu matkapäe. Sedakorda katsub võimelda ja tantsu kua lüia. Akatuseks mudud jalutaks natukse või kärutaks rulluiskudega rinki. Nõnna et rulluisud ja kaitsmed tasuks seltsi võtta, kellel oo. Ja üks tekk kua ja joomavett ja pirekse põlast.

Ead silmanägemist oo tuliselt taris. Iseäranis Liiva linnas. Neh, sial tuleb ühtejuoni oolega vuadata, et sa kuskile kaelapidi alla ep jäeks mitte. Ilja aa iest üks muhulane tegi jälle kange avastuse. Et mis oo vahet muhulaste Liiva linnal ja Talina Liivalaia tänaval? Liivalaia tänaval olla tüki muad lihtsam ja ohutum liigelda, sest sial oo valgusvoorid, aga Liiva linnas põle. Ja mõne tarblise kohja pial oo ülekäigu kohjad kua puudu. Sest ep pieta mudud midad ja pannasse nühkides üle tie nõnna, et ep tehta teist nägugid. Pilkus sedaviisi mõnda jama ep tule.