Sääre tehnohoone uuendamine läheb 30 000 eurot kallimaks

Vallavanem Mikk Tuisk ütles, et koalitsiooninõukogus tehti vallavalitsusele ülesandeks leida puuduolev raha. Vallavanem lausus, et tegemist on projekteerimis-ehitushankega ja on lootust, et seal saab mõned asjad ka odavamaks projekteerida. “Ehk me ei pea sinna raha väga juurde leidma,” sõnas Tuisk.