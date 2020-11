Õpilased vajavad elukohta

Arusaadav, et üsna hiljuti suletud keskkooli tõttu on Leisi poolt tulev kriitika vahest ka teravam, kuid mõttekoht on siin küll. Juhul kui maakonna suuremad gümnaasiumid asuvad linnas, tuleks abi pakkuda vastavalt olukorrale. Kummastav on väide, et majutustoetust makstakse vaid siis, kui on ette näidata leping. Aga kui näiteks lapselaps elab vanaema, sõbra või tuttava juures, siis sealgi ju kommunaalkulud kasvavad. Toetuse andmist peaks kaaluma ikkagi juhtumipõhiselt.