III kvartalis piimatoodang Saaremaal suurenes

Saaremaal tõusis kolmanda kvartali piimatoodang mulluselt 11 773 tonnilt 12 234 tonnini, mis on selle perioodi uus rekord maakonnas. Piimatoodang kasvab jõudsalt, näiteks 2015. aastal toodeti Saaremaal kolmandas kvartalis piima 10 170 tonni.

Uus rekord saavutati kolmandas kvartalis ka Eestis tervikuna. Kolme kuuga toodeti 215 600 tonni piima, mis on 3,8 protsenti rohkem kui aasta eest. Eelmise aastaga võrreldes kasvas piimatootmine kõige rohkem Läänemaal (13,6%), kahanes aga Võrumaal (18,7%). Piimatootmise poolest kõige usinamad maakonnad Järva-, Pärnu- ja Lääne-Virumaa kasvatasid toodangut vastavalt 1,8 protsenti, 6,1 protsenti ja 0,8 protsenti.

Suurim mure nii piimatootjatele kui üldse kogu põllumajandussektorile on piima madal kokkuostuhind. Kolmandas kvartalis oli see 278,72 eurot tonni kohta, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 7,8% madalam.