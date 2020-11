GALERII ⟩ Arhitektid muutsid Hariduse kooli sisu tundmatuseni

Kauss Arhitektide arhitekti Allan Pilteri sõnul oli kõige raskem ülesanne kitsastesse oludesse nüüdisaegsete õppetingimuste loomine. “Päris palju vajalikku ruumi on tulnud ohverdada ka lihtsalt agregaatide ja torude mahutamiseks,” nentis Pilter, viidates, et maja saab ka kaasaegsed tehnosüsteemid.

Riigi rahastus tähendas seda, et ruumiplaneeringut oluliselt muuta ei saanud ning seega tuli avaruse tekitamiseks arhitekti sõnul ümber mõelda koridoride kasutus ning kogu keldrikorrus. “Kõik õpperuumid on ruumi optimeerimise eesmärgil hoones ümber paigutatud ja juurde on loodud võimalusi ruumide ühendamiseks,” ütles Allan Pilter.