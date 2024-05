IDEESPRINT Noored saavad võimaluse korraldada lugemisöö, väikekoolide festivali ja mitmeid teisi põnevaid üritusi

Vaiksaare sõnul on kõik ideesprindil väljakäidud ideed ägedad ja väärivad elluviimist. "Tüdrukute lugemisöö, väikekoolide festival, volikogu simulatsioonimäng, vaimse tervise pesad Salme kooli," tõi ta näiteid. Lisaks on noortel purjetajatel võimas plaan, kuidas tutvuda purjetamisega turvalistes oludes ja simuleerida maailmamere oludes hakkamasaamist. "See on veidi suurem ettevõtmine ning nõuab teistega võrreldes rohkem ettevalmistust," märkis Vaiksaar.