LUGEJA KIRI ⟩ Uhhuu-teadlaste pealetung

Kuidagi hirmuäratavalt palju tundub olevat meie seas inimesi, kes tõemeeli arvavad, et need, kes usuvad teadlasi ja loevad/kuulavad/vaatavad nn peavoolumeediat, on ajupestud. Teadlased, teadagi, on ju ära ostetud – näiteks inimvaenuliku valitsuse ja/või ravimifirmade poolt – ja valetavad jultunult.

Ühed väidavad, et mingit koroonaviirust pole olemaski – see on kellegi pahatahtlik väljamõeldis. Teised kinnitavad, et viirus on küll olemas, ent selle on meile kallale lasknud kollane rass, et kogu maailm vallutada.

On neid, kes tõemeeli arvavad, et maskikohustusega tahetakse meid orjastada (neegerorjadel olid ju ka suu ja nina kaetud!) ja/või tasapisi islamiusku sundida (rangete reeglitega islami riikides on ju mosleminaiste nägu kaetud!). Vaktsiiniga süstitakse meie kehasse mikrokiip, et suur vend (või reptiil või valitsus või kes iganes, kes meid orjastada tahab) meid jälgida ja mõjutada saaks.

Sellise jama uskujad ei pea teadust ja tõenduspõhist meditsiini millekski – igaüks neist on enda meelest kõige targem teadlane ja/või kõige pädevam arst. Isegi siis, kui haridust pole endal õieti ollagi. Paljudel tõekuulutajatel on kooliajal isegi elementaarsed õigekirjareeglid omandamata jäänud (muide, suur osa neist reeglitest tulnuks selgeks saada juba algklassides, paistab aga, et isegi see käis üle jõu).

Kahju on intelligentsetest inimestest, kes sellistele isehakanud viroloogidele või vandenõuteoreetikutele mõistust pähe panna üritavad ning sotsiaalmeedias end vaidlustesse tõmmata lasevad. Tühi vaev ja ajaraisk! Rääkimata sellest, et pahatihti saab kontrollitud faktide pooldaja uhhuu-teadlaste ropu sõimu osaliseks. Sõimajail jääb aga õigust ülegi.