Pargi ümbruses käib majade uuendusbuum

Muinsuskaitseameti Saaremaa nõuniku Keidi Saksa sõnul on see, et nii palju restaureeritavaid ja rekonstrueeritavaid objekte täpselt ühele ajale sattus, puhas juhus, kuid kindlasti teeb rõõmu, et majad korda saavad. Kõik omanikud korraldavad töid täielikult oma rahakoti peal ja toetusraha ühegi maja puhul mängus ei ole. “Omanikud on seljad kokku pannud ning püüavad jõuda parima lahenduseni,” ütles Saks.

Renoveerimistööd on ette võtnud kaks korteriühistut ja kaks eraisikust kinnistuomanikku. Muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik-insener Madis Nõmm selgitas, et Pargi 2A hoonel plaaniti alguses vaid katuse vahetust, kuid selgus, et hoone teise korruse ja pööninguosa puitkonstruktsioonid on suurte kahjustustega. Katus oli aastakümneid lekkinud, tekkinud olid nii niiskus- kui ka putukakahjustused, samuti oli katus pleki jaoks liiga madala kaldega. Seetõttu tuli kogu pööningukorruse konstruktsioonid välja vahetada. Krohvi mahavõtmise järel ilmnes veelgi kohti, mis tahavad parandamist.

KORTERMAJAL Pargi 2A plaaniti alguses vaid katuse vahetust, kuid selgus, et hoone teise korruse ja pööninguosa puitkonstruktsioonid on suurte kahjustustega.

“Majale tuleb see kõik suuresti kasuks. Ja kuigi kõrvaltvaatajale võib kõrgete tellingute järgi tunduda, et maja tehakse kõrgemaks, siis tegelikult säilib varasem maht ja kõik elemendid taastatakse algsel kujul,” lausus Nõmm.

Lossi 25 maja saab samuti uue katuse.

Lossi 25 maja saab uue katuse. Siiski tuli hoone hoovipoolses osas teha samuti lisatöid. Maja taga paiknevas tuulekodade kompleksis selgus, et koid on sarikaid sedavõrd kahjustanud, et neid tuli toestada ja osaliselt asendada.

Tänaseks on lammutatud Allee 2 ja Allee 10 asunud hooned.

ALLEE TÄNAVA MAJAD: Lammutatud on Allee 2 ja Allee 10 asunud hooned, mis tuleb omanikel üles ehitada koopiamajadena.

Allee 10 maja hakkab välja nägema nii nagu arhitekt Mihkel Koppel eskiisilt näha.

Keidi Saks ütles, et Allee 10 välisseinte seisukord oli suhteliselt halb ja kuna ka vundament oli deformeerunud, koostati eelmisel aastal projekt nii, et maja ehitatakse sisuliselt koopiana uuesti. Ära püütakse kasutada võimalikult palju välisviimistluse elemente, samuti lähevad uuesti käiku siseuksed ja muud restaureeritavad detailid.

Allee 2 majast saab väiksema osa detailidest uue hoone tarbeks taaskasutada või uute tegemisel aluseks võtta. Maja oli palju niiskust saanud, koidest puretud ja ka korduvalt põlenud ehk siis aeg oli lihtsalt oma töö teinud.