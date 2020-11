ANALÜÜS ⟩ Kuidas on Kuressaare krundipiirid muutunud ajas?

Nende põhimõtete väljatöötamiseks viisime läbi Kuressaare ajalooliste krundipiiride kaardianalüüsi, mille alusel saab hinnata, millisest ajastust krundid pärinevad, kui suur on erinevatest ajaperioodidest säilinud struktuuri osakaal, kus see on säilinud koos samast perioodist pärit hoonetega.

Edasi saab selle teadmise alusel hinnata säilinud väärtusi muinsuskaitseala kui terviku kontekstis – kas ja mis ulatuses vana krundistruktuur vajaks kaitset tulevastele põlvedele pärandamiseks.

Antud analüüsis on kasutatud vaid ajaloolisi katastrikaarte ning seega ei ole tegemist absoluutsete dateeringute vaid pigem kümnendite, vanemate kaartide puhul isegi sajanditega. Seega uute allikate lisandumisel kindlasti aja jooksul pilt mõnevõrra täpsustub.

Ajaloolise allikmaterjalina kasutati Rahvusarhiivi digiteeritud kaardikogus (http://www.ra.ee/kaardid/) olevaid Kuressaare linna plaane ja kaarte aastatest, 1695 (EAA.3742.1.189 leht 3),1765 (täiendatud 1766 ja 1784; LVVA.6828.4.518 leht 1), 1790 (hinnanguline; LVVA.6828.4.521 leht 1), 1803, 1911 (LVVA.6828.4.525 leht 1) ning 1939 (SAMA.451.1.338).

Krundipiire analüüsiti ajaloolise geoinfosüsteemi abil, milles esmalt ajaloolised kaardid georefereeriti ehk seoti tänapäevase Eesti koordinaat-teljestikuga ning seejärel asetati eriaegsed kaardid kihtide kaupa üksteise peale, mis võimaldas võrrelda ruumis ja ajas toimunud muutusi.

Analüüsist jäid välja hoonestamata rannaalade kinnistud. Kokku analüüsiti ajalooliste kaartide põhjal 532 kinnistu piire Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal.

Vanimad krundipiirid on püsinud muutumatuna 18. sajandi teisest poolest

Kõige varasemad kaardiandmed Kuressaare linna kruntidest ja kvartalitest pärinevad 1695. aastal koostatud kaardilt (EAA.3742.1.189 leht 3), kuid sellele on kantud vaid üksikud krundid ning kogu vanalinna ala ühtlaselt nende andmete põhjal kaardistada ei ole võimalk.

Siiski on võimalik tuvastada, et 17. sajandi kruntidest on tänaseni säilinud vähemalt Kohtu tn 1 ja Kauba tn 12 krundid (joonis 2).

Joonis 2. Kuressaare krundid ja kvartalid 1695. aastal, punasega märgitud krundid, mille piirid on veel säilinud. FOTO: Muinsuskaitseamet

Kõige varasem kaart, mis võimaldab analüüsida muinsuskaitsealal paiknevate kruntide struktuuri tervikuna, pärineb aastast 1765 (täiendatud 1766 ja 1784; LVVA.6828.4.518 leht 1).

Võrdlus tänapäevase katastrikaardiga näitas, et Kuressaare muinsuskaitsealal on tänase päevani säilinud vähemalt 8 krunti, mille piirid alates 18. sajandi II poolest on püsinud praktiliselt samad. Neid piire tuleb võtta siiski tinglikult, sest kaart ei põhine triangulatsioonil ning ei ole päris sama täpsusastmega kui tänapäevased kaardid.

Samas võimaldab kaart siiski ära markeerida vanalinna vanimad krundid, millest neli ajaloolisemat krunti jäävad Kauba ja Kohtu tänava piirkonda (joonis 1).

FOTO: Muinsuskaitseamet

18. sajandi II poole kaardil on väga hästi jälgitav Kuressaare vanalinna kvartalite struktuur ning tänavavõrk, mis on selleks ajaks suures osas juba väljakujunenud ning paljuski säilinud tänapäevani muutmata kujul.