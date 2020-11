Orissaare veetorn ootab julget ja lennuka mõttelennuga ostjat

Orissaares Ranna puiestee 2 asub maatükk, mida müüakse ühes sellel kõrguva 25-meetrise veetorniga, mis aastast 2000 küll vett enam ei paku, kuid selle tellistest laotud osa on vaatamata vanusele päris kõbus. Uuendamist vajab katuseosa.

Ühel pool krunti loksub meri ja teisele poole jääb alevik. Lautrikohaga randa on siit umbes 150 meetrit ning mere äärde jõudmiseks on vaja tee ületada ja läbida pisuke terviserajaga männitukk.

Kinnisvaramaakler Elis Pihl ütles, et kui varasematel aastatel oli huvi veetorni vastu pigem leebe, siis tänavu on see kindlasti hulga suurem. Eriti suureks kasvas huvi pärast 24. novembrit, mil omapärasest krundist kirjutas ka Elu24.ee.

Maakleri sõnul on aga inimesed juba enne seda veetorni vastu huvi tundnud. Ta tõdes, et küllap on kriisiaeg inimestele igasugu huvitavaid ideid pähe toonud ning rohkem soovitakse linnast välja saada.

“Oli ka üks kindel huviline, kellega käisid läbirääkimised hinna osas, ent kuna praeguseks on huviliste hulk veelgi kasvanud, on ka hind tõusnud, mistõttu praegu kindlat ostjat veel ei ole,” rääkis Pihl.

“Tegu on kindlasti niisuguse objektiga, mille ettevõtmine vajab julgust ning võimalusi sinna investeerimiseks, aga kindlasti saaks sinna teha vägeva elamu, kohviku või öömaja.”