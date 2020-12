Politsei nabis möödunud nädalal kinni mitu alkoholi tarvitanud juhti

Kuressaare politseijaoskonna juhtivuurija Priit Sepp ütles, et läinud nädalal sai Saaremaa politsei 18 väljakutset. Liiklusest kõrvaldati viis alkoholi tarvitanud juhti ja politsei-

Napsutanud juhid nii linnas kui ka maal

Veel üks alkoholi tarvitanud juht peeti kinni 29. novembri südaöö paiku Masa-Laimjala-Tumala maanteel. Chrysleri kontrollimisel selgus, et roolis olnud 33-aastane mees oli alkoholi tarvitanud. Juhtunu asjaolude selgitamiseks alustati väärteomenetlust.

24. novembril teatati häirekeskusele, et Tika-Ratla teel on libeduse tõttu teelt välja sõitnud Mitsubishi. Selle 41-aastane juht oli kaine ja inimesed avariis viga ei saanud.

“Tuletan sõidukijuhtidele meelde, et teedel esineb libedust, mistõttu tuleb arvestada pikeneva pidurdusteekonnaga ja valida teeoludele vastav kiirus,” rõhutas Priit Sepp. “Samuti tuletan kõigile jalakäijatele meelde, et ennast pimedas autojuhtidele nähtavaks tegemiseks tuleb kasutada helkurit. Kellel ei ole võimalik endale helkurit osta, saab selle võtta möödunud nädalal mitmele poole Saaremaal ülesseatud helkuripuudelt.” Kuressaares on helkuripuud kesklinnas, Smuulis, bussijaamas, Olerexi tankla juures ja Tuulte Roosis ning neid leiab ka maakonna suurematest asulatest.