Saarlased püüavad veel enne uut aastat hambaarstile jõuda

Kaasik kinnitas, et jutt vabade vastuvõtuaegade puudumisest ei vasta siiski tõele. “Kevadel eriolukorra tõttu ravimata jäänud inimestele pakuti pärast eriolukorra lõppu uusi aegu ja see võis suvel järjekorda veidi pikendada,” rääkis Kaasik. “Praegu aga pääseb ravile juba detsembris.”

Kuressaare Ajamajas tegutseva hambakliiniku CityDental administraatori sõnul on üsna paljud kliendid helistanud sooviga pääseda vastuvõtule enne aasta lõppu – just selleks, et riigi ettenähtud hambaravihüvitis ära kasutada. “Paraku on meil järjekorrad üsna pikad – seega saame tänavu arstiaega pakkuda üksnes siis, kui keegi teine oma broneeringu tühistab,” ütles administraator. “Tühistamisi ikka tuleb, kuna vastuvõtuajad on juba varakult kinni pandud, aga kõik ei pruugi oma plaane nii kaugele ette teada.”