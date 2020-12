Väärt võimalus Randvere tööõppekeskuses

3. detsember on rahvusvaheline puuetega inimeste päev. Erinevad inimõiguste deklaratsioonid ja põhiseadused rõhutavad, et meil kõigil on õigus tööle, töö vabale valikule, õiglastele ja soodsatele töötingimustele ning kaitsele tööpuuduse eest. Väärt õigused, aga argielu üldjuhul ei paku kõike seda töötajale täispaketina. Soov jõukohast ja meelepärast palgatööd leida on puudega inimese jaoks veel oluliselt keerulisem ning valikud väiksemad.

Suur-Randvere külas on MTÜ Randvere Tööõppekeskus varsti juba pea 15 aastat pakkunud psüühilise ja vaimse erivajadusega inimestele erinevaid sotsiaalkindlustusameti rahastatavaid erihoolekande teenuseid ja võimalust töötada.

Sotsiaalkindlustusametil on kaks töötamist võimaldavat teenust: toetatud töötamine ja projektipõhine pikaajaline kaitstud töö. Need teenused aitavad erivajadusega inimesel juhendaja toel harjuda tööelu rutiini ja kohustustega ning võimalusel jõuda ka avatud tööturule.

Praegu töötab ja saab tööõppekeskuses toetatud töötamise teenust üheksa inimest. Kaheksa inimest töötab majas pikaajalise kaitstud töö raames Saaremaa puuetega inimeste koja kaudu. Tööd tehakse 0,2–0,4 koha koormusega. Suur osa pakutavaid töid on seotud traditsioonilise käsitööga. Oleme otsinud erinevaid rahastamisvõimalusi, et soetada tänapäevaseid töövahendeid ja laiendada pakutavate tööde valikut. Mullu 1. detsembriks esitasime toetustaotluse MTÜ-le Vöimalus, et soetada CNC-pink koos vajaliku tarkvaraga. Meie rõõmuks oli otsus positiivne. Küll aga jõudis väga oodatud tööriist üleilmse pandeemia tõttu meieni pea neli kuud plaanitust hiljem.

Pikaajalise kaitstud töö teenuse raames toimetavad soetatud tarkvaraga Hannes Ränk ja Martin Rahu. Martini head arvutialased teadmised on kujundusprogrammide kasutamisel suureks abiks. Esimesed 2D-tooted on valmis – puidust "plaksutaja" ja rahvusliku mustriga vineerkast. Covid-19 on mõjutanud ka meie esimese toote valikut. Hannes suure võrkpallifännina kujundas "plaksutaja" mängudele häälekaks kaasaelamiseks, sest viled ja pasunad on viiruse leviku tõkestamiseks keelatud.