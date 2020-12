Kuressaare haigla sünnitusosakonnas COVID-19 kiirtestid kohustuslikud

“Üks on kiirtest, mille tulemuse saab 30–45 minutiga ja mis annab personalile kindluse, et sünnitaja pole nakkusohtlik. See kinnitatakse üle viiruse RNA määramisega niinimetatud klassikalisel realtime-PCR meetodil, mille tulemus on usaldusväärsem ja avastab viiruse olemasolu juba varases staadiumis. Sünnitaja uuringute eest ei maksa,” ütles Pesukova.