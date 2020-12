Aasta tegijad 2020 – meie abi ja tugi

Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda meeskond

See tubli ja töökas väike kollektiiv pidi uutes eriolukorra tingimustes oma teenuste tagamiseks kiiresti muutma töökorda ja meetodeid.

Märksõnaks said koostöö ja uute võimaluste otsimine: kontaktkohtumised asendati distantsilt teenuste osutamisega ja koordineerimisega, vajadusel töötati majas ühekaupa kindla graafiku alusel, tööruume desinfitseeriti iga päev. Erihoolekande klientidele töötati välja päevakava nii kirjalikus kui ka piktogrammvormis. Tagati toetatud töötamise võimalused. Teavet ja maske ning desovahendeid jaotati nii hädas olevatele ühingu liikmetele kui ka klientidele. Töötas nn aknakontor igapäevase töö jätkamiseks. Vajadusel viidi toitu abivajajale koduukseni. Kliendid ja nende pereliikmed kiitsid, et neil oli kindlustunne ja neid ei ole üksi jäetud.

Aasta arst Mari Soots

Ta on perearst, kes teeb oma tööd südamega ning on valmis kaasa mõtlema tervishoiuvaldkonna arengut puudutavatel teemadel. Ta paistab silma patsiendisõbralike lahendustega ja soovib tõsta tervishoiuteenuse kvaliteeti Saaremaal.

Vabatahtlikult on ta enda kanda võtnud Saaremaa perearstide eestkõneleja rolli. Keerulisele elukutsele vaatamata on ta alati rõõmsameelne ning nakatab oma positiivse ellusuhtumisega ka teisi.

Aasta tervishoiutöötaja Ave Reis

Leisi perearstikeskuse pereõde on Leisi piirkonna elanikke teenindanud ligi 20 aastat. Ta on alati abivalmis, oskab väga hästi suhelda erinevas vanuses ja meeleolus inimestega. Kannatlik, empaatiline, kohusetundlik, kompetentne, professionaalne. Tema jaoks on tähtsad korrektsus, täpsus, teenindusvalmidus ja eetiline käitumine.