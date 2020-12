Läätsa elanikud tahavad kaitset kihutavate autode eest

"Kas tõesti peab juhtuma halvim?" küsivad Saaremaa vallale ja maanteeametile tehtud avalduses Läätsal asuva puhkekeskuse juhatuse liige Tiit Reinfeld ja külaelanikke esindav Anne Elissaar . Nende sõnul on näiteid sellest, kuidas ohtlik liiklusolukord likvideeritakse alles pärast juhtunud õnnetust, paraku mitmeid.

Reinfeld ja Elissaar selgitavad, et hiljuti Läätsani pikendatud kergliiklustee on väga populaarne, kuid sellele minemiseks tuleb ületada maantee, kus puudub tähistatud ülekäigurada. Ka selleks, et minna bussipeatusse teiselpool teed, tuleb jällegi ületada käigurajata maantee.