KEERULINE: Aivar Johanson tunnistab, et isegi rahva hulgas populaarsete Škodade müük on tänavu olnud kesisem kui varemalt.

Sõidukite esmase registreerimise statistika järgi on automüük alates juulist olnud Saaremaal ühtlases languses. Detsembrikuu numbrite põhjal on see aga peaaegu seiskunud.