Puuetega inimesed saavad hambaravi tasuta

Eelmisel aastal laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi füüsiliste ja vaimsete puuetega inimestele, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Tasuta saavad nad lasta oma hambaid ravida kogu elu. Tasuta hambaravi ei saa aga kõik puuetega inimesed. Eriarsti või perearsti otsusega saavad tasuta hambaravi need, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda ja seda ka mitte kõrvalisel juhendamisel. Nende hulka kuuluvad näiteks inimesed, kellel on sügav vaimupuue, intellektipuue, dementsus, autismispektri häire või muud psüühilised kõrvalekalded. Samuti need, kes on halvatud, ilma käteta või haigustega, millega kaasnevad käte liigutushäired (nt Parkinsoni tõbi, raskekujuline tantstõbi).