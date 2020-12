Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija (HEVKO) Madli Mikli ütleb, et teadmatus on külvanud eelarvamusi ning need omakorda arvamust, et SÜG-i väikeklassides õpivad vaimupuudega lapsed või kriminaalid, keda teiste lastega kokku ei saa panna.