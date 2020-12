Mitu lugejat on Saarte Hääle toimetuse poole pöördunud murega, et Kuressaare–Kuivastu maanteel linnapiiri lähedal tee ääres seisab Kasesalu Mööbli reklaamina kasutatav valgustamata veokihaagis.

"Pimedas märkab seda alles viimasel hetkel – siis, kui see tulede valgusvihus ilmub," ütles saarlasest autojuht Marko (mehe täisnimi on toimetusele teada – toim). Tema, nagu teistegi toimetusega ühendust võtnud inimeste hinnangul on valgustamata haagis ohuks liikluses.