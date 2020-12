Vähiravi Kuressaare haiglas saab reaalsuseks!

Ambulatoorse vähiravi võimalikkusest hakkasime rääkima 2018. aasta suvel. Sama aasta novembris kirjutasin Saarte Häälde pikema arvamusloo “Vähiravi võimalikkusest Kuressaare haiglas”. Džinn oli pudelist välja lastud, erialaliit esitas ridamisi vastuväiteid, et ambulatoorset vähiravi ei saa ega tohi Kuressaare haiglas osutada. Tänaseks on aga unistus reaalsuseks saanud – eile sai esimene vähiravi patsient abi just Kuressaare haiglast.

Järgnevalt lühidalt sellest, mida ma kaks aastat tagasi kirjutasin ehk millise teekonna me selleks läbisime: arutades, tõestades ja vaieldes vähi ambulatoorse keemiaravi võimalikkuse üle Kuressaares.

Kulukad ja vintsutavad reisid

Eestis haigestub vähki enamvähem 20 inimest päevas. Ma ei hakka arvutama, kui palju tähendaks see rahvaarvu peale jagades haigestujaid Saaremaal, sest see arv on statistiline ega oma sisu. Kardan ka, et see riivab meist paljusid, liiga paljusid. Mõne vähivormi ennetamine on mõnel juhul jõukohane, kuid kahjuks oleme sellel teel alles algajad. Nii jääbki võidelda kurja tõvega nii, kuis oskame ja kuis jõudu jätkub.

Neist oskustest ja jõust Kuressaare haiglas oligi järgmine arutelu ning – aruanne kavatsustest. Nimelt, kas saame hakkama Kuressaares vähi ambulatoorse keemiaravi osutamisega?!

Sadakond patsienti, kes siin meie saarte peale kokku keemiaravi saavad, käivad, kes kuidas, kas kümmekond või mitukümmend korda Tallinnas oma süsti saamas. Kuri tõbi ei vali inimesi elukoha järgi. Nii on Undva või Iide küla inimesel – olgu tal siis tarvis sõita tervise pärast või muul põhjusel – vaja Kuressaare–Tallinna–Kuressaare “otsale” lisada veel 100 kilomeetri kulu. Mõnel vähem, mõnel rohkem. See ja järgnev on meile, saarlastele, liigagi hästi teada.

Kes arvutaks, mida tähendab meie kultuuris seni veel surmahaiguse mainega tõppe haigestunud inimesele igakordne päeva või koguni kahe pikkune reis Tallinna, kodust eemal viibimine, keemiaraviga kaasnevad vaevused, stress, mure omaste pärast, omaste mure haige lähedase pärast?

Bussipilet edasi-tagasi 30 euro ringis, sõidud Tallinnas, kuid ikkagi – palju kordi ja vähemalt 8–9 tundi sõidu peale kuluvat aega, igal juhul terve päev, rääkimata (veel kord) stressist ja muremõtteist enne igakordset ravi, halvast enesetundest ja murest, kas pean koduni vastu, kuidas elan pärast seda...

Aeg on Eestiski, Saaremaast kui alati edumeelsest rääkimata, mõelda ressursile kogumis. Kõigepealt aga – ravi kvaliteedile! Patsiendi stress, erutus, väsimus, lähedaste läbielamised – see kõik on ravikvaliteedi seisukohast väga oluline.

Ja siis kulu: kas tasub sadakonnal patsiendil sõita aastas 10–20 korda pealinna ja tagasi või on kogumina – ja iseäranis ravikvaliteedi seisukohast – parem, kui 50 korda aastas sõidab Tallinnast Kuressaarde spetsialist või ka kaks, et ühel päeval nädalas Kuressaare haiglas ambulatoorset keemiaravi teha?

Võimatud eesmärgid võimalikeks