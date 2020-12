Leino ja Gerda: inimeste headus on hämmastav!

Leino Johansoni lugu on liigutanud tuhandeid inimesi. Tema abikaasa Gerda ütles Saarte Häälele eile, et esimesed päevad pärast nende “Ringvaates” esinemist ja Saarte Hääles ilmunud artiklit on olnud väga emotsionaalsed. “Inimeste headus on hämmastav,” sõnas Gerda, lisades, et tulnud on annetusi, abipakkumisi ja ohtralt häid soove.