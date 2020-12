Kuressaarlane vallavalitsejatele: jätke ilutulestik ära!

Luiged on toonud ju teile kaudselt kasu – need vähesed suvised turistid on jaganud neist luikedest ilusaid pilte üle maailma ja nüüd tasute lindudele siis nii.

Kas see ilutulestiku-mõte ikka on hästi läbi mõeldud, et sellist müra loodusesse tuua? Kas üldse sel aastal on ilmtingimata vaja raha tuulde lasta, sest nii on ju alati tehtud ja nii on eelarves ette nähtud?