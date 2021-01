Saare maavalitsuses Andres Hansost vabaks jäänud maakonna spordijuhi kohale asus kümne aasta eest ehk aastal 2010 kehakultuuri bakalaureuse kraadiga Madis Kallas, kes hakkas tulevases ametis tegelema Saarte Mängude organisatsiooni juhtimisega. Küllap oli noore spordimehe vastuvõetud amet väiksem kui tema soovitu. Kallase edukal lükkamisel sõlmisid tollased vallavolikogud 2017. aastal Saaremaa valla ühinemislepingu, millega kaotati Kuressaare kui linn maailmakaardilt.

Nüüd siis, napid neli aastat pärast seda, kui 1563. aastal hertsog Magnuselt linnaõigused saanud Kuressaare oma linnaõigused kaotas, on aeg-ajalt mõnel endisel linnakodanikul tekkinud soov ja küsimus, kas poleks õigem Kuressaare linna õigused taastada, et linnal oleks linnapea ja linnavolikogu, oma eelarve ja mõningane ametkond, kes ajaks ainult linna asju.

Nii on linnakodanik Valdek Kraus oma arvamusartiklis “Hüvasti, Kuressaare linn” 2017. aasta 28. detsembri Saarte Hääles arvanud, et kuna Kuressaare linn likvideeriti valdade ja linna ühinemislepinguga, siis saab linn eksisteerida vaid külana. Viljandi maakonnas on Kuressaare küla, nüüd on see siis ka Saare maakonnas.

Leping määras staatuse

Mullu 7. veebruaril ilmunud Saarte Hääles arvas Kuressaare “külaelanik” Vahur Reede, et “Saaremaa valla tekkega kaotas Kuressaare oma ligi pool tuhat aastat tagasi saadud linnaõigused. Seda tõsiasja pareeriti väitega, et ega`s Kuressaare linnana kao, asulana on ta ikka linn. Paraku pole ka see nii. Nimelt muudeti seoses haldusreformi seadusega kohaliku omavalitsuse korralduse seadust (KOKS) ja kirjeldati ära vallasisene linn asulana. KOKS välistab võimaluse, et vallavanemal on ka Kuressaare linnapea esindusfunktsioon. Vallasisese linna linnapea saavad valida linnakodanikud kogukondlikult”.

Kas see on nii? KOKS-i paragrahv 2 ütleb: “Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – valla või linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna iseärasusi.”

Seega on Vahur Reedel õigus: seadus ise sätestab, et valla või linna võimuorganeid peavad moodustama valla- või linnakodanikud demokraatlikult korraldatud valimiste teel.

Ometigi määrab Saaremaa valdade ühinemislepingu ptk 7 Kuressaare staatuse.

Kuressaare linn on VALLA keskus ja säilib asustusüksusena linnana senistes piirides.

Kuressaare linnale jääb linnana senine iseseisev sümboolika (vapp ja lipp) ning soodustatakse linna identiteedi hoidmist ja kujundamist, sh jätkatakse linna sünnipäeva pidulikku tähistamist ning jätkatakse linna aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmisega seotud traditsioone.

Kuressaares arendatakse linnalist elukeskkonda koos selle juurde kuuluvate avaliku ruumi rajatistega.