Maire Forselil valmis ettevõtlusraamat

Kui eelmine raamat “Palgatööst kõrini? Hakka ettevõtjaks!” keskendus peamiselt Forseli oma mikroettevõtte Leisi Lapikoja loole, siis uues trükises on palju erinevaid teemasid ja Forseli oma kogemusi minimaalselt.

“Palju on juttu sellest, kuidas oma tooteid paremini müüa, sest see on minu hinnangul meie mikroettevõtjate suurim probleem – osatakse teha suurepäraseid tooteid, aga neid müüa on juba palju raskem. Sellepärast on raamatus müügipsühholoogiast päris pikalt,” rääkis autor.

Põhjalikult käsitleb Forsel ettevõtluskontot – nii palju, kui see üldse võimalik on. “Olen saanud ettevõtluskonto kohta nii palju küsimusi ja näen, et selle kohta liigub ka palju valearvamusi ja müüte – toon neidki raamatus välja,” lausus ta.

Teoses on juttu intellektuaalomandi kaitsest, lisaks mitu peatükki ka kultuurierinevustest kuue riigi näitel, selgitamaks, millega peaks ettevõtja arvestama, kui tahab välismaalastega ärikontakte luua.

“Need kuus maad on lihtsalt näiteks, et ettevõtjaid panna mõtlema, et kui tahta müüa oma tooteid piiri taha, siis on oluline õppida teisi rahvaid tundma,” sõnas Forsel.