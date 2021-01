Justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Kertu Laadoga ütles, et 2020. aasta jooksul tuli Tallinna vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna Kuressaare esindusse arvele kokku 62 üldkasuliku töö tegijat. Nendest 34 olid pannud toime väärteo ja karistuseks määratud arest asendati üldkasuliku tööga. 13 puhul asendati kuriteo eest määratud vangistus üldkasuliku tööga ning 15 inimese puhul lõpetas prokuratuur kriminaalmenetluse ja määras kohustuse teha üldkasulikku tööd.

Kuressaare Linnamajanduse juhataja Marek Koppel ütles, et seadusega pahuksis olevad kodanikud on teinud tavapäraseid heakorratöid, milleks on talvel lumerookimine, kevadel-sügisel lehtede riisumine, suvel muru niitmine ja trimmerdamine jne. “Suurem töö, kus kasutasime üldkasuliku töö tegijate abi, oli Tuulte Roosi lasteaia kolimine,” sõnas Koppel.