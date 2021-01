Saare maakonnas poolsada tööõnnetust vähem

Surmaga lõppenud tööõnnetusi möödunud aastal ei olnud. “Praegu veel analüüs käib ja pisut keerukas on täpsustada, aga paistab, et kergeid õnnetusi oli enim toiduainetööstuses ning raskeid enim puidutööstuses,” ütles tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel .

“Samas on kindlasti oluline roll ka koroonaviiruse leviku takistamisega kaasnenud arusaama kasvul, et tervist peab tööl hoidma. Selline tähelepanelikkuse kasv hoidis ära ilmselt nii mõnegi tõsise õnnetuse,” tõdes ta.

Märgiline muutus on Maripuu sõnul see, et kui aastaid juhtus enim tööõnnetusi metallitööstuses, siis mullu haaras esikoha endale hoopis kaubandussektor.