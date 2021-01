Erik Orgu kolis Saaremaale elama

Muidugi ei kolinud Orgu saarele vaid hea toidu pärast, vaid siia tõi teda lemmikharrastus. Lohesurfar Orgu käis oma sõnul suvel pea iga nädalavahetus Saaremaal surfamas ja iga korraga kasvas soov, et ei peaks pealinna tagasi minema. Lõpuks asus ta siin endale elupaika otsima ning kui see leitud, kolis Saaremaale.

Pealegi jõuab siit vajadusel lennukil Tallinna 40 minutiga ning ega mõnetunnine autosõitki väga koormav ole. Linnakärast on tema sõnul hea eemal olla. “Vaikuses kuuled oma mõtteid, linnas summutab need müra,” tõi Orgu näite.

Provotseerivale küsimusele, et kas toitumisnõustaja on Saaremaal ka juba kringlit maitsnud, ütleb Orgu naerdes, et pitsad on küll siin küll mõnusalt suured ja maitsvad.