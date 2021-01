Lume tormine tulek röövis mitmel pool Saaremaal ja Muhus majapidamistest elektri. Elektrilevi esindaja Hardi Puusepp ütles eile, et Saaremaal on rikkeid olnud kahe päeva jooksul kõige enam saare keskosas. "Rikete likvideerimine on teisipäevast saadik hoogsalt käinud, aga ladestunud lumi ja jäide toovad kahjuks rikkeid kogu aeg juurde. Kella 15 seisuga on Saaremaal jätkuvalt avatud 14 riket ja vooluta on 1931 klienti." Rikete kõrvaldamiseks oli Elektrilevil väljas viis brigaadi.