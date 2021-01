Jõllitasin seda graafikut, kuni lõpuks meenus, milles asi. See oli ju aeg, mil jõukamad küll juba lendasid otse ja omadega, aga tooni andsid siiski veel bussireisid Euroopasse ning bussides veedeti ju päevi ja pahatihti ka öid. Kurikuulsad Poola piiriületused ja muu "toredus", vanemad meist ehk mäletavad veel. Selge see, et mõni bussi sattunud vinguviiul, häälekas puritaan või tüütu valvejoodik võis kogu reisi tuksi keerata. Kui me kõik bussidest lennukitesse kolisime, siis see muidugi enam rolli ei mängi, kes su ees või taga need mõned tunnid istub. P.S. Röökivad tited jätan sellest avaldusest muidugi välja.

Minu point on aga, et tänu koroonale astub turism kui tööstusharu veel ühe pika sammu tehnoloogilise klienditeeninduse suunas. Turismitööstusest koroona ajal koondatud inimesi ju enam samasugusel määral tagasi kahtlemata ei palgata. Reisi broneerite internetis, teie küsimustele vastab üldjuhul robot, kulude kokkuhoidmiseks on lennukis pardateenindus minimaalne ja kaugel needki ajad on, kui lennujaamast linna viib teid isesõitev buss. Hotellitoa võtmeks on mobiiltelefon, ei mingeid portjeesid. Automaat- ehk teenindajateta hotellid olid ju olemas ammu enne koroonat.

Massiturismis jääb inim-(likku) kontakti järjest vähemaks ning võimalus päris inimesega päriselt suhelda hakkab üha enam luksuseks muutuma. Toonitan veel kord, et see protsess on käinud ammu, koroona lisas vaid vunki.

Veel üks asi, mis juba käegakatsutavas tulevikus juhtub – need reisifirmad, kes ellu tahavad jääda, peavad seni kuskil kodulehe tagumises nurgas sitsivad kribukirjas punktid üle vaatama, need päevakohastama ja rasvases kirjas esilehele paigutama. Need on punktid, kus kirjeldatakse, mis saab siis, kui reis ühel, teisel või kolmandal põhjusel ära jääb.

Usaldus tuleb tagasi teenida

Sügisel nägin üht reisibüroo saadetud vastust, kus väga lihtsale ja eesti keeles esitatud küsimusele "Kas ja kui palju ma raha tagasi saan, kui see paketireis ära jääb?" oli vastatud, et kui reis jääb ära, siis käitume vastavalt selle seaduse punkti X lõikele Y ja selle teise seaduse punktidele Z ja Q. Kas nad tõesti arvasid, et kunde tormab nüüd Riigi Teatajat otsima, loeb kõik need punktid läbi, rahuneb maha ja kannab neile raha üle? Muidugi ta ei teinud seda. Pöördus hoopis sinna, kus talle inimkeeli ja arusaadavalt vastati. Need ajad, kus pere kandis kahe kuu palga reisifirma arvele puhkuse eest, mida oli vaja oodata veel pool aastat, ei tule niipeagi tagasi. See usaldus on vaja tagasi teenida.

Veel üks asjaolu – pandeemiajärgne maailm on ilmselt jälle kriipsukese võrra vähem anonüümne kui enne seda. Info on ju tänapäeva kuld. Ja kui Suur Vend on kord mingile andmevoole küüned taha saanud, ei loobu ta sellest ilmselt ka siis, kui enam justkui ei tohiks olla (vähemasti meditsiinilist) õigustust salvestada, kes kellega koos pileteid ostis, kellega kõrvuti lendas ja kellega hotellituba jagas. Küsige mõnelt ameeriklaselt, kui palju pärast 9/11 sündmusi vastuvõetud "ajutistest" meetmetest tänaseks tühistatud on.

Mis tänasesse ja homsesse puutub, siis lennukid ju jälle lendavad. Nüüd on vaja veel pisut kannatust, et esiteks vaktsiinipritsid oma tööd jõuaks teha ja teiseks seda, et nakatumiskordajad globaalselt enam-vähem ühtlustuksid. Ja nii pangakontodel kibelenud kui ka juurde trükitud triljonid hakkavad vaikselt täitma seda tegelikult hoomamatut auku, mis aastaga tekkida on jõudnud.