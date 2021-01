juhtkiri ⟩ Kliimasoojenemine muudab reegleid

Teadlased on öelnud, et ka Eestis ei saa kliimamuutuste mõjusid enam ümber pöörata, mis tähendab, et peab nendega kohanema.

Roogu on alati lõigatud jää pealt ja külmade ilmadega. Paraku on uuema aja kliimamuutused muutnud jäätunud veekogud pigem harulduseks kui reegliks.

Hea on see, et areng on muutnud ka roolõikamise masinaid. Nende kandepind on suurem ja masinad kergemad ning need ei riku enam pinnast ära.

Kliima soojenemise puhul räägitakse tihti sellest, et inimene ei oska tajuda muutusi, kui need ei tule just suure hooga ja äkki.