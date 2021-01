Enesetappude arv on kõvasti kahanenud

Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Mihkel Laidna ütles, et kuigi enesetappe on vähe, siis enesetapukatseid tuleb ette tihedamini. Tema hinnangul vahel isegi paar korda kuus. Enamasti on tegu liiga palju ravimeid tarbinud inimestega, kes Laidna sõnul üldjuhul ellu jäävad.