GALERII ⟩ Saaremaa kultuuriaasta 2020 tähed

Aastapreemia said Imbi Padar Saaremaa kihelkondade kudumistraditsioonide elus hoidmise eest, Madis Kalmet suvelavastuse “Õitsev meri” tundliku ja õnnestunud dramatiseeringu ja lavastamise eest Saaremaal, Vikil, Tiiu Tammoja kohaliku kultuurielu kõrgetasemelise ja väljakutseid pakkuva korraldamise eest. Saaremaa Kultuuripärl 2020 on Veikko Lehto – muusikamees, kelle käe all häälestub nii klaver kui ka laulja, nii ansambel kui ka ühendkoor.